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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة ذكرى انتصار  العاشر من رمضان .

 

و جاء في نص برقية التهنئة:


"يسعدني أن أقدم لسيادتكم- باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب- ولشعب مصر العظيم، وأبنائه من أبطال القوات المسلحة، خالص التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدًا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يومًا ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن."


و اختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية  التهنئة، قائلًا : "وإني إذ أنتهز هذه المناسبة الوطنية المجيدة، لأدعو العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقواتنا المسلحة من كل سوء، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق آمال مصر وشعبها في المزيد من التقدم والازدهار . 

حنفى جبالى عبد الفتاح السيسي مجلس النواب ذكرى انتصار العاشر من رمضان

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