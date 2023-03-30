مرحلة الحسم.. الزمالك مع سموحة والأهلي يواجه طلائع الجيش بدوري اليد

تنطلق اليوم الخميس مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

ويشارك في المرحلة الأخيرة 6 فرق هم: الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة.

وتقام اليوم 3 مباريات بالمرحلة الأخيرة من دوري اليد، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة في التاسعة مساء على صالة سبورتنج، ويواجه البنك الأهلي نظيره سبورتنج في التاسعة والنصف مساء على صالة الأولمبي التي ستستضيف في الحادية عشر والنصف مساء مواجهة طلائع الجيش والأهلي.

وتشارك الفرق في المرحلة الأخيرة بالنقاط التي جمعتها من مشاركاتها في المرحلة الثانية، حيث يدخل الزمالك مرحلة الحسم متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 14.5 نقطة، يليه الأهلي بنفس الرصيد، ثم سبورتنج ثالثًا برصيد 9.5 نقطة.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس.

ويتذيل سموحة جدول ترتيب المرحلة الثالثة برصيد 6.5 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى والثانية في الإسكندرية على صالتي سبورتنج والأولمبي، بينما تقام باقي الجولات في القاهرة على صالتي الشرطة والشروق.