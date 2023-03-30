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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمعة: الشيخ علي محمود تتلمذت على يده أم كلثوم وأسمهان

صدى البلد

قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن الشيخ علي محمود، إن أوتار صوت  إبراهيم المغربي وهو أحد علماء الأزهر وعلماء القراءات جمعت كل الآلات، بالإضافة إلى إدراكه العميق للمقامات وكيفية الخروج والدخول منها.

 

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج مصر دولة التلاوة، المذاع على القناة الأولى المصرية ؛ أن الشيخ علي محمود  تعلم التلحين وأبحر في العلم علي يد الشيخ  إبراهيم المغربي وهو أحد علماء الأزهر وعلماء القراءات.


وتابع: "ربنا سخرله الشيخ محمد المسلوب وهو أحد علماء الأزهر لتعليمه الموسيقى العربية، فيما علمه عثمان الموصلي التركي"، مشيرًا إلى أن الشيخ علي محمود تتلمذ على يده عبدالوهاب والشيخ محمد رفعت، رغم أن الفارق بينهما في العمر لم يتخط عامين.


وتابع: "تتلمذت على يده أم كلثوم كوكب الشرق، والفنانة أسمهان، وشيخ المشايخ درويش الحريري".

الشيخ تعليم علماء الازهر كوكب الشرق الازهر الشريف

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