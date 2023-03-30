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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يدعم نجله عبدالله بعد طرح أغنيته الجديدة Somything I Need

صدى البلد

يخوض عبد الله نجل الفنان عمرو دياب تجربة جديدة في مجال الموسيقى وذلك بعد طرح أغنية جديدة بعنوان Somyhing i need مع فرقته "Koteri".

وكانت علامة السماعات الشهيرة Beats by Dre قد استخدمت أغنية عبد الله دياب وفرقته في إعلانهم الجديد والذي طرحته مؤخرا.

ونشر الفنان عمرو دياب مقطعا من فيديو الأغنية عبر حسابه على موقع انستجرام وكتب مهنئا نجله بأول أغنية له مع فريقه

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يذكر أن أغنية شكرا من هنا لبكرة التي جمعت بين  الفنان عمرو دياب ونجم كرة القدم المصرية محمد صلاح قد حققت رقمًا قياسيا في عدد مشاهداتها.

وحققت الأغنية خلال ستة أيام فقط أكثر من 110 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث حققت 50 مليون و800 ألف مشاهدة على موقع فيس بوك ، و 6 ملايين و 200 ألف مليون مشاهدة على صفحة عمرو دياب عبر انستجرام ، و 3 ملايين و200 ألف عبر صفحة فودافون على انستجرام ، كما حققت الأغنية 34 مليون مشاهدة على موقع تيك توك ، بالإضافة إلى 16 مليون مشاهدة على قناة فودافون على موقع يوتيوب .
أغنية شكرا من هنا لبكرة من كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

محمد صلاح عمرو دياب التواصل الاجتماعي أغنية شكرا الفنان عمرو دياب

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