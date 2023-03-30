البدري: الخطيب صاحب فضل عليا كمدرب

صرح حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى انه لم يهرب من النادى الأهلي لكن قام بتقديم استقالته لمجلس إدارة الخطيب وتمت الموافقة ولكن النادي الأهلي بيتي وصاحب الفضل عليا.

وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإعلامي محمد الليثي، قائلا: “ كابتن محمود الخطيب صاحب فضل كبير عليا حيث تم ترشيحى لمنصب المدرب العام في الأهلي”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الهلال السوداني يوم 1 أبريل في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

