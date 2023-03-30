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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفراء دولة التلاوة يحيون مقارئ القرآن للجمهور وحلقات التحفيظ عالميًّا

سفراء دولة التلاوة
سفراء دولة التلاوة

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار العناية بالقرآن الكريم وأهله، جهود سفراء دولة التلاوة المصرية في الخارج، وذلك في إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وحرص موفدو وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والقراء على إقامة المقارئ القرآنية وحلقات التحفيظ في الدول التي يتم إيفادهم إليها خلال شهر رمضان المبارك.

مقارئ للقرآن الكريم

وفي جو إيماني بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة فوز دو إيغواسو بدولة البرازيل عقد القارئ الشيخ محمد منجود الشرقاوي موفد وزارة الأوقاف للمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل وإمام وخطيب بأوقاف الفيوم، حيث شهدت المقرأة إقبالًا كبيرًا وحرصًا على الحضور إلى هذه المقرأة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 

من جانب آخر عقد الدكتور عيد علي خليفة حسن موفد وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية وإمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط حلقة لتعليم أحكام التجويد للكبار.

كما عقد الشيخ أحمد شرف الدين أحمد موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بدولة البرازيل وإمام وخطيب بأوقاف الدقهلية حلقة تحفيظ للقرآن الكريم للأطفال والنشء.
بما يؤكد الدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية في خدمة كتاب الله (عز وجل) كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي، داخل مصر وخارجها.

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