الغذاء مقابل السلاح.. مفاجأة بشأن مساعدة كوريا الشمالية لروسيا في الحرب

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة قلقة من تقديم كوريا الشمالية لمساعدات عسكرية إلى روسيا.

وأضاف كيربي في تصريحات له اليوم، أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من إمكانية تقديم كوريا الشمالية دعما إضافيا لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وأوضح كيربي، أن روسيا سترسل وفدا إلى كوريا الشمالية وستعرض تقديم الغذاء مقابل السلاح، لافتا إلى أن أي صفقة تسليح بين روسيا وكوريا الشمالية ستنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار كيربي، إلى أن كوريا الشمالية سلمت أسلحة إلى روسيا عبر مجموعة فاجنر لاستخدامها في الحرب.

وفي وقت سابق، كشفت المخابرات الأمريكية، عن شراء روسيا لملايين القذائف والصواريخ من كوريا الشمالية.

وقالت المخابرات الأمريكية إن شراء روسيا القذائف من كوريا الشمالية دليل على أن العقوبات أعاقت خطوط إمداد الجيش الروسي.