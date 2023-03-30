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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جسد المرأة الصعيدية التى تحافظ على ميراثها...مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة"

مسلسل عملة نادرة
مسلسل عملة نادرة

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، بمسلسل عملة نادرة ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى يعرض فى دراما رمضان 2023.

ونشرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، جزء من نص حوار بالمسلسل : "كتب الزمان إسمه..على درفتين الباب، هيجينا وفي يده، في يده كشف حساب"

وتابعت : مسلسل عملة نادرة شخصية المرأة الصعيدية القوية تحاول  تحافظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها توريث الأرض ، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته. . ممكن قوي تحصل بدلا منها على أموال ولكن الارض ابداااااا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية لطاقم العمل قائلة: يا نيلى انتى نادرة حقيقى بنصدقك في كل الأدوار لأنك صادقة في دفاعك عن القضية .. كل الطاقم الفني رائع سيمفونية فن واداء عالي .. تحية للكاتب  مدحت العدل.. تحية للمخرج لماندو العدل 
.. شكر العدل جروب .. وشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

وتابعت :  شكر للفنان العظيم محمد منير يارب يفتخر الناس كشف حسابهم امام الخالق العظيم .. القانون في مصر "يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".

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