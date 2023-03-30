بعد اكتشافها المقلب .. نسرين أمين تهدد رامز جلال

استقبل رامز جلال، الفنانة نسرين أمين، بمجرد وصولها بصحبة الإعلامية كارلا حداد بوصلة من السخرية.

وجاء أول رد فعل لـ نسرين عقب انتهاء المقلب، وبعد خروجها من الغسالة ومعرفتها أن الشيف ما هو إلا رامز جلال، ابتسمت دون انفعال أو صراخ أو محاولة للانتقام منه.

وأضافت مهددة رامز جلال "أي حد هيسألني هديهم نمرتك واكتب رقمك في كومنت لكل الناس.

وتواجدت الفنانة نسرين أمين، اليوم الخميس ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الفنان رامز جلال، ووقع حظها اليوم في مقلب "الغسالة" إذ أن برنامج رامز جلال الجديد به مقلبين مقلب "الغسالة"، ومقلب "المطعم الطائر".



وظهرت الفنانة نسرين أمين، خلال تواجدها في المطعم، هجوم أحد الثيران عليها، مما جعل رامز جلال المتخفي في صورة "الشيف" يستغل الموقف، ويلقي بـ "التورتة" في وجهها، وسط صراخ كبير من الأخيرة، بعد هجوم الثور عليها.