مذكرات زوج 8.. عائشة بن أحمد تكتشف خيانة طارق لطفي

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج بحلم عائشة بن أحمد انها تخون زوجها طارق لطفي مع زميلها في العمل والذي يجسده علي الطيب.

وتكتشف ان طارق لطفي يتعرف على بنت ويدخل قصة حب جديدة، وأحد أقارب البنت يعترض على علاقتها بطارق لطفي ويتشاجر مع طارق فيضربه.

والد عائشة بن أحمد يذهب لطارق لطفي ويقابله في كباريه ويقنعه ان يرجع البيت لكن طارق يقول له ان هذه حياته وهو حر فيها، ويأتي قريب البنت التي يحبها وينتقم منه وقام بضربه.

يذهب الجميع الى القسم وعائشة بن أحمد تأخذ محاميا لإخراج طارق لطفي من القسم وتكتشف ان الخناقة بسبب بنت.

الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج أحداثها مشوقة، فلا يزال الخلاف قائما بين رؤوف ( طارق لطفي) وشيرين ( عائشة بن أحمد)، وبدأت الحلقة بحلم الأخيرة بأن رؤوف تزوج من ابنة خالته مها.

وفور استيقاظها من النوم ذهبت الي حماتها لتتأكد ان رؤوف لم يتزوج مها وتصادف وجود الاخيرة هناك لتعتذر عن خروجها مع رؤوف.

أحداث الحلقة السادسة من مذكرات زوج بمحاولة شيرين عائشة بن أحمد الوصول إلى زوجها رؤوف طارق لطفي بعد تركه للمنزل على أثر الخلافات الزوجية التي تحدث بينهما.

مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.