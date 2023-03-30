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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول بين إنبي والبنك الأهلي

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة انبي والبنك الاهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد  بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح فريق انبي التسجيل عن طريق احمد أمين اوفا بعد انفراده بأبو جبل حارس البنك الأهلي ووضع الكرة ببراعة على يساره في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وعادل كريم بامبو لاعب البنك الأهلي النتيجة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي:


حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ محمد بسيوني _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ إسلام جابر_ كريم بامبو  _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ باسم مرسي _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية _ أحمد ياسين.

الدوري الممتاز البنك الاهلي محمد أبو جبل طول كريم بامبو فريق البنك الاهلي

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