شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

انتهي الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن لقاءات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



لو انتهت المباراة بتلك النتيجة سيتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، بينما سيتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 33 نقطة.



الشوط الأول شهد بطاقتين صفراء الأولي للاعب المقاولون العرب "عمر فتحي سافيولا" مع الدقيقة الحادي عشر والثانية كانت من نصيب لاعب سيراميكا كليوباترا "محمد شكري" مع الدقيقة الثامنة عشر.



تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

• حراسة المرمي : محمد بسام

• خط الدفاع : محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان

• خط الوسط: محمد توني- محمد متولي “كناريا”- محمد عادل

• خط الهجوم : محمود عبد الحفيظ “زلاكة”- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر

تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا

• حراسة المرمي : محمود أبو السعود

• خط الدفاع :جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين

• خط الوسط :أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد “جبنة”- عمر فايد- أحمد عاطف

• خط الهجوم :لويس إدواردو- جون أوكلي.