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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن نقل موسكو أسلحة نووية لـ بيلاروس واستخدامها بأوكرانيا

النووي الروسي
النووي الروسي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن واشنطن لا ترى مؤشرات على نقل موسكو أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "لم نر أي مؤشر على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد فعل ذلك بالفعل، لا يوجد أي مؤشرات على أنه يعتزم نقل أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية من أي نوع إلي بيلاروس”.

وتابع: “كذلك لا مؤشرات على أنه يعتزم استخدامها في أوكرانيا".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تستكمل بناء منشأة تخزين خاصة بالأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو، وقد سلمت بالفعل إلى بيلاروس صواريخ "إسكندر"، القادرة على حمل رؤوس نووية.

واشنطن روسيا موسكو أوكرانيا البيت الأبيض بوتين الاسلحة النووية بيلاروس

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