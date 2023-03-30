إعلان عاجل من أمريكا بشأن نقل موسكو أسلحة نووية لـ بيلاروس واستخدامها بأوكرانيا

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن واشنطن لا ترى مؤشرات على نقل موسكو أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "لم نر أي مؤشر على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد فعل ذلك بالفعل، لا يوجد أي مؤشرات على أنه يعتزم نقل أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية من أي نوع إلي بيلاروس”.

وتابع: “كذلك لا مؤشرات على أنه يعتزم استخدامها في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تستكمل بناء منشأة تخزين خاصة بالأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو، وقد سلمت بالفعل إلى بيلاروس صواريخ "إسكندر"، القادرة على حمل رؤوس نووية.