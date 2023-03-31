عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تسبب الذعر.. سكان منطقة الهويس في السويس يستغيثون من الكلاب الضالة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة الهويس بحى الجناين فى محافظة السويس، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، من تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع بشكل أصبح غير محتمل على الإطلاق.

وقال محمود محيي من الأهالي في رسالته: "إننا نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، والتي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى، خصوصًا أنها منتشرة على الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.         

 

 

اقرأ أيضا
شكوى من انتشار أعداد الكلاب الضالة بشارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة السويس انتشار الكلاب الضالة تسبب الذعر للأهالي مهاجمة المارة تزايد أعداد الكلاب الضالة القضاء على الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ