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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسامة المندوه: دور أهالي سيناء في حرب أكتوبر لا يمكن أن ينسى..فيديو

الفريق أسامة المندوه،
الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق،

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن دور أهالي سيناء في حرب أكتوبر لا يمكن أن ينسى، مشيرا إلى أن أهالي سيناء في حرب الإستنزاف كانوا بمثابة خلايا رادارية، لإستطلاع تحركات العدو.

 

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أهالي سيناء تحملوا ما لا يمكن لأحد أن يتحمله، من مضايقات من الجيش الإسرائيلي.

 

وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن إسرائيل بعد انتهاء الحرب، لجأت للدوريات، للعمل على كشف، ما قام به الأهالي في سيناء، ولكنهم فشلوا.

 

 دورهم مستمر 

اهالي سيناء لم يرضخوا للإغراءات التي كان يقدمها الجيش الإسرائيلي لهم، مؤكدا أن دورهم مستمر خلال تلك الفترة.

 

الفريق أسامة المندوه أهالي سيناء حرب اكتوبر المخابرات تحركات العدو

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