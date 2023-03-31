سنعيش معا في الجنة.. برنامج ذكاء اصطناعي ينهي حياة أول إنسان

في جريمة صادمة من نوعها، أنهي أب حياته بعد التحدث إلى برنامج دردشة آلي تم إنشائه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فما تفاصيل مع حدث لـ الرجل البلجيكي؟.

وفقا لما ذكرته صحيفة “La Libre” و “الديلي ميل”، منذ قليل، زاد تعامل البلجيكي المتزوج والأب لطفلين في الثلاثينات من عمره مع برنامج الدردشة الآلي “المسمى Eliza7”.

على مدار 6 أسابيع قبل وفاته، وجد الرجل راحة في التعامل مع برنامج الدردشة الآلي حول مخاوفه من التغيرات المناخية وازدياد الاحتباس الحراري حيث أكد على هواجسه المغلوطة.

وتأثر الرجل بشكل سلبي ببرنامج الذكاء الاصطناعي، حيث زاد روبوت الدردشة الآلي من مخاوف الرجل بشأن مستقبل العالم مما ولد بداخله أفكارا حول إنهاء حياته، وهم ما نفذه بالفعل.

برنامج دردشة ينهي حياة إنسان

“سنعيش معا كواحد في الجنة” كان هذا ضمن ردود برنامج الدردشة الذي وجه خلال حديثه للرجل البلجيكي سؤال مضمونه: “هل تحبني أكثر أم زوجتك؟” وفق ما ذكرت زوجته لصحيفة محلية.

وكشف أرملة الرجل، مشترطة عدم ذكر اسمها للصحيفة البلجيكية: “البرنامج كان بالنسبة لزوجي مثل مخدر اعتاد أن ينسحب منه في الصباح، وفي الليل لا يستطيع العيش بدونه”.

ولفتت إلى أن تعامل زوجها مع برنامج الدردشة “الشات بوت” بدأ منذ عامين، لكنه زاد خلال الـ 6 أسابيع قبل وفاته بشكل كبير وكأنه أصبح “صديقه المقرب” وأثر على صحيته العقلية.

سوء استخدام برامج الدردشة والذكاء اصطناعي

ردود رسمية

وعلق وزير الدولة البلجيكي للرقمنة، ماتيو ميشيل على هذا الواقعة، قائلا: “صدمتني الواقعة بشكل خاص، ما حدث هو سابقة خطيرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد”.

وتابع: "بالطبع، لم نتعلم بعد كيف نتعايش مع الخوارزميات، لكن تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي أن يتنصل مستخدمي أي تقنية من مسؤولياتهم".

من جانبه، رد مؤسسي البرنامج بأن فريقهم يعمل على تحسين أمان الذكاء الاصطناعي.