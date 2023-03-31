بركات بعد ثلاثية الإسماعيلي: أحمد سامي لن ينام الليلة

أثنى محمد بركات على الفوز العريض الذي حققه الإسماعيلي على حساب سموحة بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الإسماعيلي قدم أفضل مبارياته في الدوري هذا الموسم وظهر بمستوى رائع ومميز مؤكداً أن سموحة أظهر أخطاء دفاعية أيضاً غير مقبولة.



وأضاف:" أحمد سامي مدرب سموحة لن ينام الليلة بسبب الأخطاء الساذجة التي ارتكبها دفاع فريقه وأدت لاهتزاز شباكه بثلاثة أهداف وكان من الوارد أن ترتفع حصيلة أهداف الإسماعيلي".



وتابع:" لا أحد ينسى المجهود الكبير الذي بذله أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للإسماعيلي ولا يستطيع أحد إنكاره خاصة في السيطرة على غرف الملابس كما أن حمزة الجمل المدير الفني الحالي يحاول تطوير نتائج الفريق وإبعاده عن شبح الهبوط".