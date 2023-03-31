تشارلز يصنع الجبن .. موقف طريف لملك بريطانيا أثناء زيارته لـ ألمانيا .. شاهد

ظهر الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا يصنع الجبن الألماني التقليدي أثناء زيارته لمصنع ألبان مزرعة برودوين في ولاية براندنبورج في أول زيارة رسمية له خارج بريطانيا إلى ألمانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل، أصيب الملك تشارلز الثالث بنوبة من الضحك عندما تم إقناعه بارتداء معطف وأحذية بلاستيكية للانضمام إلى العاملين في مصنع الألبان.

الملك تشارلز الثالث

ووثق مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية، ارتداء ملك بريطانيا الملابس الوقائية الكاملة لصنع الجبن في قوالب داخل المصنع إثر لقائه اللاجئين الأوكرانيين وزيارة وحدة عسكرية في برلين بألمانيا.

زيارة ملك بريطانيا لألمانيا

وضحك الملك تشارلز الثالث أثناء محاولة صنع الجبن الألماني، معلقا أثناء دفعه الجبن إلى قوالب المصنع: "سأبذل قصارى جهدي" ثم أضاف: "يبدو أنني في حاجة إلى ذراعين أطول".

جدير بالذكر أن ألمانيا استقبلت الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا بمراسم رسمية عند بوابة براندنبورج في مستهل زيارة خارجية هي الأولى له منذ تنصيبه ملكا لبريطانيا.

تشارلز يصنع الجبن..موقف طريف لملك بريطانيا أثناء زيارته إلى ألمانيا

تشارلز يصنع الجبن..موقف طريف لملك بريطانيا أثناء زيارته إلى ألمانيا