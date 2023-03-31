جوينيث بالترو تفوز في محاكمة حادث التزلج.. تعرف على قصته

نالت الممثلة الشهيرة جوينيث بالترو على البراءة في قضية محاكمة التزلج الشهيرة، ومنحها القاضي غرامة 1 دولار التي طلبتها في دعوى التعويض.

استحوذت محاكمة جوينيث بالترو الغريبة على عناوين الصحف الأجنبية على مدار الأسبوعين الماضيين، بعدما رفع طبيب عيون متقاعد يبلغ من العمر 76 عاما، دعوة ضدها مقابل 300 ألف دولار تعويض.

يزعم الطبيب المتقاعد أن الممثلة جوينيث بالترو، أصابته بارتجاج في المخ وكسر أربعة أضلاع عام 2016 في منتجع تزلج شهير، وفي المقابل طالبت هي بتعويض 1 دولار مقابل أتعاب المحاماة.

قال تيري ساندرسون، إن انتباه جوينيث بالترو كان مشتتاً أثناء التزلج، وأنها تسببت في الحادث، فيما نفت هي واعتمدت القضبة على شهادات أشخاص متعددة.

وزعم محامو ساندرسون، الذي كان يبلغ من العمر 69 عاماً أنذاك، أنها كانت مشتتة الانتباه بسبب أطفالها وسقطت فوقه، ثم تركته "ملقى على الجليد" من دون طلب المساعدة ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وفي البداية سعى ساندرسون للحصول على تعويض قدره 3.1 مليون دولار بسبب ما يعتبره "حادث تصادم فر مرتكبه"، لكن هذه الدعوى رُفضت في مايو الماضي.