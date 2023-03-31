قصر السينما يقدم 22 فيلمًا مجانيًا في ليالي رمضان

انطلقت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة السينما، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الفترة من ١ رمضان حتى ٢٩ رمضان، وتتضمن عروض أفلام سينمائية متنوعة، بجانب تقديم عرض مسرحي بعنوان "أمثال وحكايات ٢"، وذلك ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".



يحتوي برنامج الأفلام على فيلم "حامل اللقب" وذلك يوم ٧ رمضان، ويوم ٨ رمضان فيلم "من أجل زيكو"، ٩ رمضان عرض فيلم "الدعوة عامة"، ١٠ رمضان عرض فيلم "تماسيح النيل"، ١١ رمضان فيلم "11/11"، ١٢ رمضان فيلم "30 مارس"، ١٣ رمضان فيلم "الباب الأخضر"، ١٤ رمضان عرض فيلم "الكاهن"، ١٥ رمضان عرض فيلم بعنوان "زومبي"، ١٦ رمضان فيلم "واحد تاني"، ١٧ رمضان فيلم "عمهم"، ١٨ رمضان فيلم "بحبك"، ١٩ رمضان فيلم "تسليم أهالى"، ٢٠ رمضان فيلم بعنوان "كيرة والجن"، ٢١ رمضان عرض فيلم بعنوان "العنكبوت"، ٢٢ رمضان عرض فيلم "شلبي"، ٢٣ رمضان فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، ٢٤ رمضان فيلم "فضل ونعمة"، ٢٥ رمضان فيلم "اتنين للإيجار"، ٢٦ رمضان فيلم "أخي فوق الشجرة"، ٢٧ رمضان فيلم "هاشتاج جوزنى"، ٢٨ رمضان عرض فيلم بعنوان "200 جنية"، ٢٩ رمضان فيلم "ريتسا".



ينظم الفعاليات قصر السينما بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، حيث تقدم عروض الأفلام مجانا، وتبدأ الفقرات يوميا في تمام الساعة العاشرة مساءً.