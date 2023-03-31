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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية رمضان كريم لـ تامر حسني تقترب من 3 ملايين مشاهدة

تامر حسني
تامر حسني

حققت أغنية “رمضان كريم” للفنان تامر حسني، نجاحا كبيرا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ ٣ ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على اليوتيوب.

وأغنية رمضان كريم، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر. 

وشكر الفنان تامر حسني جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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وكتب تامر: "والله بحبكوا اوي و تعليقاتكوا اللي بقرأها على حبكم و معايشتكم مع اغانيا من يوم ما ظهرت لحد النهارده كلها تعليقات طيبه و جميله زيكوا فحسيت عايز اقولكوا اني فخور برحلتي معاكم و بمشاركتي في حياتكم في افراحكم و احزانكم سواء بأغانيا او افلامي او اي بوست إيجابي بكتبهلكم ربنا يسعد قلوبكم ".

ويستعد الفنان تامر حسنى،  لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 5 مايو بمركز المنارة بالتجمع الخامس ،ويتم طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة. 

 

رمضان كريم تامر حسني محمود أنور انستجرام المنارة

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