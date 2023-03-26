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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تركت مي عمر تامر حسني من أجل محمد رمضان؟.. رد ناري

مي عمر
مي عمر

أكدت الفنانة مي عمر، أن الممثل الشاطر عليه الاستماع للنقد ولكن على حسب نوعية النقد، قائلة: "في ناس محترمة ومهمة بنأخذ النقد ونشوف وجهة نظرهم في الأعمال واوجه التقصير وفي نقد من أجل النقد"، نافية ما تردد عن تركها العمل مع تامر حسني من أجل المشاركة مع محمد رمضان.

 

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وأوضحت مي عمر، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها اعتذرت عن فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني لأنها كانت تصور مسلسل رمضان ولم ينجحوا في تنسيق المواعيد، مؤكدا أنهم سيتقابلون في عمل ثاني قريبا.

 

وكشفت، عن أنه كان هناك اتفاق على تقديم عمل عالمي تقوم به هي وظافر عابدين وكان مقرر تصويره في دبي ولم يكتمل بسبب ضخامة الميزانية، مضيفة: "كنا المفروض نصور في دبي ولم يكتمل وميزانيته كانت ضخمة جدا وفيه اكشن كتير والشركة المنتجة لم تستطيع تنفيذه"، مؤكدة أنها راضية عن أجرها وأنه مناسب لقدراتها بنسبة 100%.

مي عمر الفنانة مى عمر غادة عبد الرازق محمد رمضان ظافر عابدين النجم تامر حسني تامر حسني

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