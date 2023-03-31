أروي عطشك.. طريقة عمل مشروبات رمضان كالجاهز

إذا كنت تبحث عن طريقة تحضير عمل مشروبات رمضان، فسوف تكون القائمة كبيرة؛ حيث إن عصائر رمضان عديدة وجميعها تتمتع بمذاق شهي ومميز للغاية.

طريقة عمل مشروبات رمضان

وغالبا ما نبحث عن طريقة عمل مشروبات رمضان على طريقتها الأصلية لتعطينا نفس مذاق الجاهز، وإليكم أهم طرق عمل طريقة مشروبات رمضان، في السطور التالية.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن :

يتم نقع التمر في اللبن الدافئ بعد ذلك يضاف العسل النحل حسب الرغبة، بالإضافة إلى القرصية والمشمشية والزبيب وجوز الهند.بعد ذلك يترك البلح لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تجهيز هذا المشروب في الصباح الباكر خلال شهر رمضان، وخلال أذان المغرب يتم وضع البلح باللبن في أكواب ويقدم للصائمين وبألف هنا وشفاء.

طريقة عمل مشروب قمر الدين :

تتضمن الخطوة الأولى تقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة الحجم، على أن يتم وضعها في وعاء به 3 أكواب من الماء على نار هادئة، وفي الخطوة الثانية يتم إضافة السكر مع التقليب المستمر. أما في الخطوة الثالثة بعد ذوبان قمر الدين يترك الخليط إلى أن يبرد، مع إضافة ملعقة من ماء الورد، بحيث يتم تقليب الخليط بشكل جيد، واخيرا في الخطوة الرابعة يتم وضع القمر الدين في الخلاط بحيث يتم ضربهم جيدا، يقدم العصير مثلج من خلال وضع الثلج المجروش.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي :

تتضمن الخطوة الأولى وضع كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء. وفي الخطوة الثانية يترك التمر الهندي منقوع في الماء لفترة تصل إلى 3 ساعات. وبعد ذلك في الخطوة الثالثة حيث يتم فركه باليدين جيدا، حتى يتم خروج عصارة التمر الهندي، وفي الخطوة الرابعة تتم تصفية التمر الهندي ويضاف إليه لتر من الماء، ويضاف إليها نصف ملعقة من ماء الورد، وأيضا كوب من السكر الناعم، مع خلطهم جيدا في الخلاط، ويوضع في الثلاجة ويقدم وقت الإفطار.

طريقة عمل مشروبات رمضان

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ :

يتم دعك نصف كوب من العرقسوس مع ملعقة كبيرة من البكربونات صوديوم بشكل جيد.وبعد ذلك يتم رش الماء على أن يتم عجن الخليط بشكل جيد، ويترك بعد ذلك الخليط لمدة تصل إلى نصف ساعة، على أن يوضع في الشمس، وذلك حتى يأخذ لون أسود، وبعد ذلك يتم إذابة العرقسوس في حوالي لتر ونصف من الماء.على أن يتم تصفية العرقسوس، ثم بعد ذلك يوضع في الثلاجة.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ :

أما عن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ، يتم وضع 3 معالق من السوبيا البودرة في الخلاط مع نصف كيلو من اللبن، مع وضع كيس من الفانيليا، وكذلك السكر، ويضرب في الخلاط الجيدة، ثم يوضع في الثلاجة ويقدم مثلج.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻡ :

و تتضمن طريقة عمل الدوم وضع كوب من الدوم البودرة وأيضا المجروش، مع كوب من السكر، على النار، ويترك حتى يذوب الخليط، على النار، بحيث يتم تصفية الخليط بشكل جيد، ويوضع في الثلاجة، على أن يقدم باردا.