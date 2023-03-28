مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

شرب القهوة له العديد من الفوائد الغير متوقعة وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن القهوة تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الناس خلال النهار لكنها تؤثر على النوم وتسبب الأرق.

مخاطر شرب القهوة

أشارت نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يخسرون الوزن أكثر من الذين لا يشربونها كل يوم لكنهم يخسرون حوالي 30 دقيقة من النوم في الليل.

وقال الدكتور جريجوري ماركوس ، طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، والمشرف على الدراسة، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة قد تساعدهم على خسارة الوزن، ولكنها قد تسبب لهم تأثيرات على ساعات نومهم.

تتبعت الدراسة ، 100 رجل وامرأة بالغين لمدة أسبوعين، تمت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفاد الباحثون، أنه ربما تكون القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكًا ، حيث يشربها ما يصل إلى ثلاثة أرباع البالغين يوميًا، واقترحت بعض الدراسات، أن المشروب يمكن أن يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض، مثل : مرض السكري، قد يعزز خسارة الوزن بشكل كبير.

مخاطر شرب القهوة

وأكد الباحثون أن هذه التأثيرات ناتجة عن الكافيين ، الذي يعمل عن طريق منع المستقبلات في الدماغ التي تسبب في الشعور بالإرهاق، مما يسمح للشخص بالبقاء في حالة تأهب لفترة أطول. كما أنه يساعد على رفع معدل ضربات القلب.

وأشار الباحثون، إلى أن الكافيين قد يكون ضارًا أيضًا لأنه يستغرق الجسم 10 ساعات لطرد كمسية الكافيين، مما يتسبب في الأرق وعدم الحصول على ما يكفي من النوم، مما يضع ضغطًا على الجهاز العصبي من الجسم.

ويحتاج كل شخص سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم ربط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك صعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والسمنة.

وأفاد الباحثون، أن الكافيين يستغرق ما يصل إلى 10 ساعات ليتحلل في الدماغ ، فهذا يعني أن تأثير القهوة يبقى في الجسم لحوالي 10 ساعات. لذا قد لا يزول حتى منتصف الليل.

ووجد، الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الكافيين ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بانقباضات بطينية مبكرة، وتسعة في المائة أكثر عرضة للتقلصات الأذينية المبكرة .