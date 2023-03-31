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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة أمن القاهرة بالتجمع الأول

المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم

تمكن رجال أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة بالتجمع الأول. 

 

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في الأقراص والمواد المخدرة.

 

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم" ، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم في تعاطي المواد المخدرة) .

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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