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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج Dimensity 700.. أوبو تطرح هاتف Oppo A1x بسعر تنافسي

Oppo A1x
Oppo A1x

أعلنت شركة  أوبو  Oppo رسميا عن أحدث عروضها من الموبايلات الموفرة في الميزانية مع الهاتف الذكي Oppo A1x الذي تم إطلاقه في الصين، وهو يعتبر نسخة معدلة من طراز Oppo A58x الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي. الاختلافات الوحيدة بين الهاتفين هي خيارات الألوان وفئة التسعير.

مواصفات هاتف Oppo A1x

يأتي هاتف  أوبو  الجديد A1x  مع شاشة عرض LCD مقاس 6.56 بوصة تقدم دقة 720x1612 بيكسل مع جودة عرض HD + ومعدل تحديث 90 هرتز وكثافة بيكسلات 269 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع وذروة سطوع 600 شمعة.

ويحتوي الجزء الخلفي على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل موجودة في نوتش قطرة الماء في المقدمة.

Oppo A1x

 ويعمل جهاز أوبو الجديد عن طريق معالج من ميدياتك مجموعة شرائح MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من  Mali-G57 MC2 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 6/8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت مع إمكانية زيادة السعة من خلال بطاقة microSD.

ويحزم الهاتف الجديد من  أوبو  بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع واجهة مستخدم من Color OS 12.1 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد Android 12، مع مستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل ومستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة.

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ويأتي هاتف Oppo A1x بلونين، الأسود والأزرق. يتم تسعير إصدار الذاكرة وسعة التخزين 6/128 جيجابايت بسعر 1،399 يوان صيني (204 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 6283 جنيه مصري) بينما سيتم بيع الإصدار 8/128 جيجابايت بسعر 1599 يوان صيني (233 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 7176 جنيه مصري) وهو متاح للبيع على الموقع الرسمي لشركة أوبو.

Dimensity OPPO Oppo A1x أوبو ميدياتك أندرويد Android

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