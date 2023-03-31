أخبار الرقاصة ايه؟..شيخ الحارة يحرج تامر أمين على الهواء

أحرج شيخ الحاره، مع الاعلامية بسمة وهبة، الإعلامي تامر أمين، قائلا:"أخبار الرقاصة الأرجنتينية ايه؟



وقال تامر أمين خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "النهار"، إنه عام 2012 قام بعمل حملة ضد غزو الراقصات في المجتمع المصري وسيطرتهم على الظهور الإعلامي والتواجد عبر السوشيال ميديا، معبرًا: "الحملة سمعت والراقصات بدأوا يقلقوا مني".

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص قال: "فيه راقصة أرجنتينية هتيجي مصر ولكن هي متخوفة من تامر أمين، لأنه بيحارب وجود الراقصات في مصر، وقالي الست مصرة إنك تيجي تتفرج عليها وتشوف هي بتقدم رقص فني ولا ابتذال وطبعًا ضحكت ومرحتش".