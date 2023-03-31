مبقاش فيه كليبات فاضحة | تامر أمين : الراقصات اختشوا ورجعوا الكباريهات

قال الإعلامي تامر أمين، إنّه كان مهتما بأخبار الراقصات، لكن هذا الاهتمام قل كثيرا، مفسرا ذلك بقوله " ربنا تاب عليهم، مش كلهم اعتزلوا، لكن كلهم اختشوا ورجعوا إلى قواعدهم جوة الكباريهات والمراقص، مبقاش فيه الغزو والكليبات الفاضحة اللي كنا بنشوفها من كم سنة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار": "مش مهم خافوا مني ولا لأ، لكن المهم إن النتيجة أفضل، وكلهم اختشوا".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

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