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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذكرات زوج الحلقة9.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

صدى البلد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 أحداثا مثيرة، حيث ذهب رؤوف الذي يجسده طارق لطفي إلى منزله ليرى أولاده وعند عودة زوجته أخبرها بأنها حرة وطلقها.

فيما غضبت هدى (جيهان الشماشرجي)، من شجار فؤاد ودمع رؤوف  مما أدى إلى ذهابه إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه.

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مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار  اجتماعي لايت.

طارق لطفي صلاح عبد الله طبيب نفسي سيد رجب عائشة بن احمد

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