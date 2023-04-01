مسلسل الهبوط.. تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023، بعد أن وصل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له عند 2260 جنيها عاود التراجع ليسجل مستوى 2225 جنيها.
فيما سجلت العقود الفورية لأسعار الذهب الآن مستوى 1,968 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.59%. بينما تراجعت العقود الآجلة لسعر الذهب لتسجل 1,985 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.58%.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,497 شراء 2,543
|عيار 22
|بيع 2,289 شراء 2,331
|عيار 21
|بيع 2,185 شراء 2,225
|عيار 18
|بيع 1,873 شراء 1,907
|عيار 14
|بيع 1,457 شراء 1,483
|عيار 12
|بيع 1,249 شراء 1,271
|الاونصة
|بيع 77,661 شراء 79,083
|الجنيه الذهب
|بيع 17,480 شراء 17,800
|الكيلو
|بيع 2,497,143 شراء 2,542,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار مصنعية الذهب في مصر
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر الذهب
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
أسعار الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|237.77 ريال
|$63.35
|سعر الذهب عيار 22
|217.95 ريال
|$58.07
|اسعار الذهب عيار 21
|208.05 ريال
|$55.43
|اسعار الذهب عيار 18
|178.33 ريال
|$47.51
|سعر الذهب عيار 14
|138.70 ريال
|$36.95
|سعر الذهب عيار 12
|118.88 ريال
|$31.68
|اسعار أوقية الذهب
|7,394 ريال
|$1,970
|اسعار جنيه الذهب
|1,664 ريال
|$443.46
|اسعار كيلو الذهب
|237,765 ريال
|$63,350
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
أسعار الذهب