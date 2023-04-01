وهو بينقل عفش أخته.. سائق ينهي حياة خراط في الجيزة

أنهى سائق توك توك في الجيزة، حياة خراط في مشاجرة بينهم بمنطقة الوراق إثر مشادة كلامية بين شقيقة المجني عليه والمتهم جارها.

مقتل خراط على يد سائق في الوراق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى أفادت بوصول شخص في العقد الثالث من عمره جثة هامدة إثر جرح طعني في الصدر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لـ خراط ٣٠ سنة لقى مصرعه في مشاجرة بينه وبين سائق توك توك في منزل شقيقته بمنطقة الوراق.

وشرحت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، سابقة وجود مشاجرة بين شقيقة المجني عليه وجارها المتهم، وأثناء قيام المجني عليه بمساعدة شقيقته في نقل أثاث منزلها نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم قام على إثرها الأخير بطعنه مستخدما آلة حادة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات في الواقعة.