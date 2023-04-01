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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى تستعرض حالة إنسانية لشاب يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي

صدى البلد

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لشاب يدعى «محمد» من البحيرة ويقيم بمحافظة الجيزة ويبلغ من العمر 26 عاما، ويعاني من شلل رباعي عقب تعرضه لحادثة منذ قرابة عامين.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي في أحدى المراكز المتخصصة في العلاج مثل «مركز هيفين» التابع لوزارة الداخلية.

وناشدت عزة مصطفى، وزير الداخلية اللواء، محمود توفيق، بعلاج الشاب محمد في مركز هيفن التابع لوزارة الداخلية، ومساعدة أسرته التي لا تقدر على توفير أموال العلاج.

وفي سياق متصل، كشفت والدة الشاب محمد، تفاصيل إصابة ابنها الذي تعرض لحادث على طريق دهشور منذ عامين، وعقب خروجه من العلميات شعر ابنها بألم في منطقة الرقبة أو على الظهر.

وتابعت: عقب إجراء التحاليل الطبية والفحوصات، تبين إصابة ابنها في فقرات العمود الفقري، ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي مكثف، في أحدى المراكز المعتمدة في مصر، بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية بالمنظار لمعرفة تداعيات الإصابة وخطورتها.

وطالبت والدة محمد، الجهات المعنية بضرورة مساعدة ابنها في الحصول على جلسات العلاج الطبيعي، كما أنها باعت كل ما تملك من أجل علاج ابنها، ولا تقدر الآن على توفير أي أموال للعلاج. https://www.youtube.com/watch?v=zuU9Jnun7u4

وزير الداخلية حالة انسانية صالة التحرير قناة صدي البلد العلاج الطبيعي

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