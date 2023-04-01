بركات مشيداً بتألق نجم الزمالك: صفقة سوبر

أشاد محمد بركات بفوز الزمالك على المريخ السوداني بنتيجة 4-3 في ختام مشواره بدوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" رغم أن المباراة تحصيل حاصل ولكن الزمالك استفاد من هذا الفوز وخاصة مع تألق لاعبه ناصر منسي الذي سجل هاتريك".



وأضاف:" الزمالك سجل 4 أهداف وهو أمر مهم يعيد الثقة لهجوم الفريق الأبيض كما أن مصطفى شلبي سجل اسمه في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بإحراز هدف مبكر بعد مرور 12 ثانية فقط".



وأشار إلى أن ناصر منسي صفقة سوبر لأنه من اللاعبين الذين يستطيعون صناعة الفارق وإحراز الأهداف وهو أهم ما كان ينقص الزمالك في الفترة الماضية.