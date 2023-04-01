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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يطرح "مرحبا " أحتفالاً بشهر رمضان I فيديو

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح الفنان فضل شاكر خلال الساعات الماضية أحدث اغانيه “ مرحبا ” ، احتفالاً بشهر رمضان الكريم ، وذلك عبر فناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

الأغنية حققت بعد طرحها بـ 8 ساعات ، حيث بلغت نسبة المشاهدات مايقرب من 8 الالاف مشاهدة فقط . 

أغنية مرحبا من الحان  : فضل  شاكر  و توزيع : حسام  الصعبي .

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وكان قد طرح الفنان فضل شاكر، أغنية جديدة خلال الفترة الماضية  بعنوان “صعبان عليك حالي”، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

“صعبان عليك حالي” كلمات مصطفى مرسي، وألحان و توزيع خالد عز، Mix & mastering  عمرو هاشم، اخراج : محمود رمزي.

أزمة شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر : 


وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما الى الفنان فضل شاكر 

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول  المخيم وليس زيارة فضل شاكر. 

فضل شاكر شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب شهر رمضان

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