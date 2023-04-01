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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب برلماني يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بذكري العاشر من رمضان

صدى البلد

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم  بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل رمزا للكرامة والعزة والفخر والتضحية ورمزاً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:  إن هذه الذكرى ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري العظيم، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

وأكد النائب "عبد الفضيل"، أن تاريخ العاشر من رمضان سيستمر شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المصريين على تحدى كل مستحيل.

 وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان : أن ما قامت به قواتنا المسلحة فى العاشر من رمضان سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة ، وإن ذكرى هذه البطولات تأتى لتُجسد لنا فى كل عام معانى الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وازدهار وتقدم لمصرنا الغالية.

 

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