أحداث افجعت الأردنيين خلال الأيام الماضية

عاشت الأردن حالة من الحزن العميق خلال الأيام القليلة الماضية لوقوع عدة أحداث مفجعة ولعل أبرز تلك الاحداث هو ما شهدته منطقة أبو علندا في العاصمة الأردنية عمان، عقب وفاة محمد الحيت وابنه مروان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاتهما، وانتشرت صورة الأب وابنه كالنار في الهشيم، على وقع صدمة العائلة ومقربين، وخيم الحزن على المنطقة.

كما أثر حادث وفاة أردنيين بحادثة سير في السعودية بشكل كبير في نفوس الأردنيين، تفاعل أردنيون مع خبر خبر وفاة أردنيين بحادثي سير منفصلين في السعودية، داعين عبر مواقع التواصل لهما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلتهما الصبر والسلوان.

ففي الحادث الأول، توفي، الثلاثاء سائق شاحنة أردني في منطقة شعاب نصاب في المملكة العربية السعودية.

وفي الحادث الثاني، توفي أردني بحادث سير مروع وقع،الخميس، في محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف شمال السعودية، أسفر عن وفاة أردني وإصابة زوجته وطفليه، وتم إخلاء الجثمان ونقل الإصابات إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

فيما شهدت منطقة ابونصير في العاصمة الأردنية عمان حادثة أخرى مأساوية، حيث توفيت سيدة بحريق في شقة سكنية.

وضج خبر وفاة السيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع الاستياء حيال الحرائق التي يذهب ضحيتها أبرياء.