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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار في الأردن بشأن أسعار السولار والبنزين

صدى البلد

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن،  تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 785 فلسًا للتر بدلاً من 810 فلسات للتر، وتخفيض سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 940 فلسًا للتر بدلاً من 945 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1180 فلسا للتر بدلاً من 1185 فلسًا للتر.

كما قررت تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أبريل المقبل عند سعر 620 فلسًا للتر وذلك استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 أبريل المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر فبراير الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 25 فلسا للتر وانخفاض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلسات.

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