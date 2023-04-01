منهم من اشتعلت النيران في مطبخها ولم ينجدها أحد.. أشهر أكاذيب شهر أبريل

مع بداية شهر أبريل شهر الكذب والمزاح نظن أن كل حدث غريب يحدث هو كذبة أبريل، تعرف على أشهر مواقف الكذب في هذا اليوم بين الضحك و الأسى.

أشهر الأكاذيب حول العالم :

في أول أبريل عام 1860م حمل ‏البريد إلى المئات من سكان لندن بطاقات مختومة بأختام مزورة تحمل في طياتها دعوة كل ‏منهم إلى مشاهدة الحفلة السنوية "لغسل الأسود البيض" في برج لندن مع رجاء التكرم بعدم دفع شيء للحراس أو مساعديهم وقد سارع جمهور غفير ‏من السذج إلى برج لندن لمشاهدة الحفلة المزعومة.

وفي رومانيا كان الملك كارول يزور أحد متاحف عاصمة بلاده في أول ‏أبريل فسبقه رسام مشهور ورسم على أرضية إحدى قاعات المتحف ورقة مالية أثرية من ‏فئة كبيرة فلما رآها أمر أحد حراسة بإلتقاطها فأومأ الحارس على الأرض يحاول ‏التقاط الورقة المالية الأثرية ولكن أكتشف الخدعة لاحقا ً، وفي سنة أخرى رسم الفنان نفسه على أرض ذلك المتحف صوراً لسجائر مشتعلة وجلس عن ‏كثب يراقب الزائرين و هم يهرعون لإلتقاط السجائر قبل أن تشعل نارها في الأرض ‏الخشبية.

وفي فرنسا قامت الملكة ماريا مديتشي ، بطبخ مقلبًا ساخنًا لزوجها بالإشتراك مع مُساعديه ، فأرسلت للملك هنري الرابع ، رسالة مزعومة من فتاة ، أظهرت أنها مُعجبة به ، وعندّما ذهب الملك إلى الموعد المُحدد وجد زوجته تنتظره و معها الحاشية.

وحدث ان أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ، عام 1957، أنه بفضل الشتاء المعتدل للغاية والقضاء على سوسة المكرونة ، سيتمكن المزارعون السويسريون من جني محصول وفير من مكرونة «الإسباجتي» في ذلك العام.

وفي النرويج قامت صحيفة Aftenposten ، بنشر إعلان على صفحتها الأولى ، يُفيد بأن الشركة المملوكة للحكومة ، والتي تحتكر بيع النبيذ تلقت شحنة كبيرة من النبيذ ، وأنه بسبب الكمية الكبيرة ترغب الشركة بالتخلص من الإضافي لديها ليوم واحد وتقديم نبيذ بخصم 75% ومعفى من الضرائب ، فذهبَ الناس منذ الصباح الباكر يقفون بطوابير طويلة على باب الشركة ليكتشفوا لاحقًا أن الأمر مجرد خدعة.

وإلى جانب هذه المواقف المضحكة هناك مآسٍ باكية حدثت بسبب كذبة أول أبريل فقد ‏حدث أن أشتعلت النيران في مطبخ إحدى السيدات الإنجليزيات في مدينة لندن فخرجت إلى ‏شرفة المنزل تطلب النجدة و لم يحضر لنجدة السيدة المسكينة أحد إذ كان ذلك اليوم ‏صباح أول أبريل.