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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لصرف مستحقات معلمي الحصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة بشأن معملي الحصة، موجه إلى لدكتور  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بسبب عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم لم يتقاضو رواتبهم اعتباراً من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023".


وقال النائب: “هل يعقل تاخير صرف المستحقات 6 شهور ؟ ولا سيما مع دخول الاعياد وهم فى احتياج شديد للراتب ، رغم ان المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم السابق”.

وأشار النائب إلى إشكالية الشفافية فى التعامل حيث أن المعلمين الذين قاموا بالسؤال عن حقوقهم تم افادتهم من بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الاقلام والمواصلات وغيرها ) ، وطالب النائب بمحاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.

وتحدث النائب عن المسابقة التى تم الاعلان عنها مؤخرا بشروط السن اقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام )؟.

واستطرد: "عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها ، فى ظل عجز حوالى 324 الف معلم فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها )  وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهاً شهرياً وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً الى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية".

وتساءل عن أسباب عدم الاستعانة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

معلمي الحصة وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم مجلس النواب المعلمين

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