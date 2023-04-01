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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نصر العاشر من رمضان ملحمة تاريخية للتحرير واستعادة الكرامة

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

هنأ النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1973.

وقال سمير، في تصريح صحفي له اليوم ، إن هذا الانتصار التاريخى، سيظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا وكبيرًا في قلوب وعقول كل المصريين والعرب، لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية، وأثبت للعالم قوة وبسالة الجيش المصري العظيم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نصر العاشر من رمضان  1973، جسد ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، والتضحية، وستظل رمزًا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، بالإضافة إلى أنها دليل على بسالة قواتنا المسلحة، التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، واسترداد سيناء الغالية وافشال نظرية الأمن الإسرائيلي وحماية حدود مصر وأرضها من أي مطامح غير مشروعة.

وأضاف نائب الدقهلية، أن نصر العاشر من رمضان، أكد للجميع، أن الجيش المصرى سيظل دائمًا الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن، منوها بجهود الرئيس السيسي المستمرة، لتطوير الجيش المصري، ومده بأحدث الأسلحة والعتاد، إيمانا بأن جيش مصر، هو عزتها وقوتها ويدها القوية لدحر الأعداء والطامحين فيها.

واختتم النائب سيد سمير، بالإشادة -في ذكرى نصر العاشر من رمضان، قبل 50 سنة- باستمرار تحديث الجيش المصري واستمرار القوة، وأعلى مستويات التدريب وهو ما يحسب للرئيس السيسي، ورؤيته بالحفاظ على قوة مصر وهيبتها وريادتها وهيبة قواتها المسلحة.

نصر اكتوبر مجلس النواب الرئيس السيسي القوات المسلحة الجيش المصري

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