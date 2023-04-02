دفاع النواب تناقش المشروعات القومية ودورها في دعم الأمن القومي.. اليوم

تناقش لجنة الخطة و الموازنة، بمجلس النواب، اليوم الأحد، توصيات اللجنة الواردة بالتقرير العام للجنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

و تناقش اللجنة الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

و ينعقد اجتماع مشترك مع مكاتب لجان: العلاقات الخارجية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية

و تناقش لجنة الدفاع و الأمن القومي المحور الاجتماعي بشأن المشروعات القومية ودورها الاجتماعي لدعم الأمن القومي.

و تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن ما ورد بالصحف والإعلانات والمواقع الاخبارية، بتدريب 140 مدربًا لشركة فودافون، وما معايير الاختيار والمسابقات المعلن منها وغير المعلن، لضمان العدالة الاجتماعية، لجميع أبنائنا.

و كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل وتعاقدات داخل مصر وخارجها، للخريجين، وكذلك توفير فرص عمل للسائقين والعمال في موسم الحج والعمرة.

وتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة صفاء جابر، بشأن تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج، وإستراتيجية وزارة القوى العاملة لتنشيط الطلب على العمالة.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إستراتيجية وزارة القوى العاملة لتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل إعادة تشغيل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) وتطويرها، والتي مازالت متوقفة عن التشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.