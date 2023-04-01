مبادرة "لمصر ..نبنى أجيال" تصل بخدماتها لطلاب مدارس مركز ناصر ببنى سويف

نجحت مبادرة "لمصر .. نبنى أجيال" لدعم صحة أطفال المدارس والتي تنفذها مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية " عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسي اس ار ايجبت في الوصول بخدماتها لطلاب المدارس الابتدائية بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وانطلقت أعمال المبادرة داخل مركز ناصر بتنظيم قوافل طبية بعدد 10 مدارس بالمدارس المستهدفة قامت بتوقيع الكشف و صرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية ل 13102 طالب

يتم تنفيذ مبادرة " لمصر .. نبنى اجيال " تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء و برعاية ودعم من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف .

وأكد شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ان إطلاق المؤسسة للمبادرة يأتي في إطار دور البنك التجاري الدولى في دعم خطط التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري ، وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة لتشمل جميع الأمراض والمشكلات الصحية التى تأثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسى وقبل هذا المشكلات الصحية التى تهدد حياته.

وأضاف أن هذه الخدمات تتنوع ما بين الكشف على أمراض العيون وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية كذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الأنميا والسكر والعرض على أطباء الاطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية فضلا عن نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالأمراض بشكل عام بالإضافة الى تدريب وتأهيل شباب الاطباء للقيام بدورهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية للأطفال واحدث طرق علاجها عالمياً.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن اعمال مبادرة " لمصر.. نبنى اجيال " بدأت داخل مركز ناصر بتقديم الخدمات لطلاب مدارس حيث تم توقيع الكشف في مجال امراض العيون وعمل التحاليل الطبية لعدد 13102 طالب وتم تشخيص الاحتياج لنظارات طبية لعدد 720 طالب وتقديم علاج لأمراض العيون لعدد 640 وعلاج اطفال ل2063 وعلاج جلدية ل362 وتحاليل اضافية ل518.

واشار عبدالفتاح الى ان مبادرة " لمصر.. نبنى اجيال " تهدف إلي تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في نطاق جغرافي ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم الصحي في مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافى واسع وهى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية من خلال مكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي و الكشف عن الأنيميا والسكري و الأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب .