قبل مواجهة الهلال المرتقبة.. جماهير الأهلي تحتشد أمام ستاد القاهرة.. صور



بدأت جماهير النادي الأهلي في الدخول إلى مدرجات ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في المواجهة المصيرية أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ونشر احمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لجماهير الاهلي وهى تتوافد علي الاستاد وكتب : "جماهير الأهلي أمام بوابات ستاد القاهرة".



ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا