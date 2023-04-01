مطعم شهير يقسط الولائم لمدة 3 أشهر يثير الجدل في الأردن

أثار مطعم أردني استغراب وجدلا واسعا لرواد مواقع التواصل لقيامه بتقسيط ثمن الولائم والعزائم للراغبين وذلك على 3 أشهر وذلك بالاشتراك مع شركة تمويل خاصة أردنية مشهورة، تقوم بتوفير خدمة التقسيط لأغلب احتياجات الأفراد.

وجاء إعلان ذلك المطعم الشهير مرفقاً بصورة لطبق كبير من "المنسف"، وهي لأكلة الأشهر بالأردن، ويقبل الكثيرين الكثيرين على تناوله على نطاق واسع.

الولائم و العزومات

وجاءت تساؤلات أغلب رواد السوشيال عن مدى ضرورة تلك الولائم أو العزومات إذا كانت بالأقساط، ليؤكد البعض في تعليقاتهم أن اللجوء إلى التقسيط في ظل الظروف المعيشية الحالية أمر مستغرب وأن العزائم لا تعتبر من الأساسيات خاصة في شهر رمضان الكريم بحد ذاتها وإنما في المقابل تعتبر من الكماليات التي يمكن للفرد الاستغناء عنها.

على الجانب الآخر جاءت ردود أن لا داعي للعزومات وخاصة مع كميات الطعام المهدورة، بعد تلك الولائم أو العزائم والتي يتم رفعها يومياً من حاويات القمامة بعد انتهاء تلك العزائم أو الولائم

وتضامن رواد السوشيال ميديا مع الحملات التي قامت بها بعض الدول العربية، مثل الأردن للتوقف عن هدر الطعام تحت مبادرات "لا لهدر الغذاء" وبرعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"