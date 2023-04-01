عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مطعم شهير يقسط الولائم لمدة 3 أشهر يثير الجدل في الأردن

صدى البلد

أثار مطعم أردني استغراب وجدلا واسعا لرواد مواقع التواصل لقيامه بتقسيط ثمن الولائم والعزائم للراغبين وذلك على 3 أشهر وذلك بالاشتراك مع شركة تمويل خاصة أردنية مشهورة، تقوم بتوفير خدمة التقسيط لأغلب احتياجات الأفراد.

وجاء إعلان ذلك المطعم الشهير مرفقاً بصورة لطبق كبير من "المنسف"، وهي لأكلة الأشهر بالأردن، ويقبل الكثيرين  الكثيرين  على تناوله على نطاق واسع. 

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج تعشق العزومات والتجمعات العائلية...نوع من مكسرات رمضان يحميك من ارتفاع سكر الدم

الولائم و العزومات 

وجاءت تساؤلات أغلب رواد السوشيال عن مدى ضرورة تلك الولائم أو العزومات إذا كانت بالأقساط، ليؤكد البعض في تعليقاتهم أن اللجوء إلى التقسيط في ظل الظروف المعيشية الحالية أمر مستغرب  وأن العزائم لا تعتبر من الأساسيات خاصة في شهر رمضان الكريم بحد ذاتها  وإنما في المقابل تعتبر من الكماليات التي يمكن للفرد الاستغناء عنها.

على الجانب الآخر جاءت ردود أن لا داعي للعزومات وخاصة مع كميات الطعام المهدورة، بعد تلك الولائم أو العزائم والتي يتم رفعها يومياً من حاويات القمامة بعد انتهاء تلك العزائم أو الولائم

وتضامن رواد السوشيال ميديا مع الحملات التي قامت بها بعض الدول العربية، مثل الأردن للتوقف عن هدر الطعام تحت مبادرات "لا لهدر الغذاء" وبرعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"

الولائم والعزومات المنسف الأردني مطعم شهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

موضوعات متعلقة

تقليل الدهون بمناطق معينة في الجسم يقلل خطر الإصابة بـ13 نوعًا من السرطان.. و4 أسباب غير متوقعة لشعورك المستمر بالتعب

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

13 نوعًا من السرطان|تقليل الدهون بمناطق معينة في الجسم يقلل خطر الإصابة

حتى لو معملتش مجهود.. 4 أسباب غير متوقعة لشعورك المستمر بالتعب

مش هتشتريها تاني .. طريقة عمل «أم على» في دقائق

بمكون واحد من مطبخك مفعوله خارق ضد أمراض القلب

دايت رمضان.. 10 كيلو مجرب وسريع لحرق الدهون

أفكار فطور رمضان.. شوربة بطريقة غير تقليدية حارقة للدهون

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات 30% | مفاجأة لهذه الفئات بعد تطبيق قرار الرئيس اليوم

أثناء تفسير آية .. أحمد عمر هاشم يدخل في نوبة بكاء

نزل 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

مصطفي كامل يرفض وصف ويجز بالمطرب

رامز جلال ساخرا من مصطفي كامل: فارد شعره بمكواه

العلماء في حالة قلق .. جثمان محنط بالمكسيك ينقل الأمراض إلى الزوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في رمضان.. تعرف عليه

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة.. اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

نيللي كريم: قبلة هاني سلامة مش غلطة ومعنديش مانع أعمل مشهد حميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ