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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل مثير بين برايتون وبرينتفورد .. وبورنموث يهزم فولهام في الدوري الإنجليزي

برايتون وبرينتفورد
برايتون وبرينتفورد

تعادل فريق برايتون مع ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح يانسون التسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة العاشرة بضربة رأسية رائعة، قبل أن يُدرك الياباني ميتوما التعادل لـ برايتون في الدقيقة 21.

إيفان توني أعاد التقدم لـ برينتفورد سريعًا بهدف في الدقيقة 22، قبل أن يعادل داني ويلباك النتيجة لـ برايتون بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وتمكن بينوك من تسجيل الهدف الثالث لـ برينتفورد في الدقيقة 48، فيما جاء هدف التعادل لـ برايتون في الدقيقة 90 عن طريق الأرجنتيني أليكسس ماك أليستير.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون وبرينتفورد للنقطة 43 في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وفي نفس الجولة، فاز بورنموث على فولهام بهدفين مقابل هدف.

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