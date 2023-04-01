محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الشوارع.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بإزالة عدد من الاشغالات من عدد من الشوارع لتعدي أصحاب المحال على الشوارع.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ كوبري القنطرة المعدني الجديدة، المقابل لإدارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي.

وتابع الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.

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