الأسواق | توجيهان مهمان من محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في الاجتماع الذي عقده اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين وذلك بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة على أرض المحافظة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، وحتى بعد عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت تعاونا كبيرا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "كتف بكتف"، موجها بعدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين، لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، موجها بالتحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، بمديرية التضامن الاجتماعي.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بعقد لقاء جماهيري أسبوعي بمراكز المدن، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يساهم في تحقيق رضا المواطن، موجها بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق الجاري إنشاؤها، كما وجه باستمرار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة".