طريقة عمل القطايف بالجبنة القريش .. حلويات مش حوادق

تعد القطايف من أشهى الحلويات الرمضانية ويمكن إعدادها بطرق كثيرة جدا ومتنوعة وبالرغم من ذلك لايعرف الكثير من الأشخاص أنه يمكن عمل القطايف بالجبنة القريش.

نعرض لكم طريقة عمل القطايف بالجبنة القريش من خلال خطوات الشيف غادة جميل.



مقادير القطايف بالجبنة القريش:

قطع القطايف.

جبنة قريش ملح خفيف أو عادمة.

عسل أبيض.

زيت

للتقديم:

شربات

طريقة-عمل-قطايف-بالجبنة

فسدق “ حسب الرغبة”:

طريقة عمل قطايف بالجبنة القريش:

* فى بولة صغيرة اخلطى الجبنة مع قليل من العسل جيدا.

* ضعي خليط الجبنة فى منتصف القطايف والصقيها جبدت واقليها في زيت ساخن غزير.

* عندما تصل القطايف لـ اللون الذهبي اخرجيها وضعيها فى الشربات ثم انقليها لطبق التقديم.