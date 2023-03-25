قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

تبحث الكثير من النساء عن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليها الكثير من الوقت والجهد لكى تتمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

وتساعد معرفة المرأة بـ قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد في الحفاظ على راحة بالها من التفكير والإجهاد اليومي فى اختيار نوع الطعام المقدم في وجبة الإفطار والسحور.

وترغب ربات المنازل فى الحصول على قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد وفى نفس التوقيت تمتلك مذاقا شهيا وقيمة غذائية عالية

ويجب أن تكون قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد تتضمن وجبات عديدة ومتنوعة سواء لوجبة الإفطار أو السحور كى تناسب أذواق جميع أفراد الأسرة

ونرصد لكم فى هذا التقرير قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الكثير من الوقت والجهد يمكن الاستعانة بها طوال الشهر الكريم:

صينية محشي الكرنب بدون لف فقط ضعى طبقات الكرنب مثل الجلاش وضعي بينها خلطة الأرز وتقطع مثل التورتة بعد النضج

كرنب

صينية مكرونة بالخضار والفراخ أو اللحمة المفرومة وهى أكلة سريع ومتكاملة ولا تحتاج ربة المنزل لإعداد أطباق عديدة على السفرة

الملوخية الناشفة أو المجمدة لأنه سهل التحضير وسريع ويمكن عملها بقطع الفراخ أو اللحمة المفرومة

حلة أرز بالخضار مع أى نوع بروتين لحوم أو طيور مشوية أو مسلوقة أو بانيه

أرغفة الحواوشي سواء بالفراخ أو اللحمة من أسرع الأكلات لإفطار رمضان

البامية الويكة الصعيدي من أسرع الأكلات لإفطار رمضان ويمكن تناولها مع لحمة أو فراخ أو كبد وقوانص

طاجن كبدة بالطماطم والبصل من الأكلات السريعة والسهلة وفى نف الوقت مغذية جدا

صينية البطاطس سواء مع فراخ أو لحمة أو كفتة أو حتى أجزاء فراخ فهى من أسهل وأسرع الأكلات ومذاقها شهى جدا

فراخ مشوية بالخضار والصلصة فى الفرن دون حشو سواء فى صينية أو كيس فرن حراري

قائمة أكلات رمضان للسحور

يمكن الاستعانة بأحد أنواع طواجن الفول مثل طاجن الفول بالزبادي أو طاجن الفول بالخضار يعد طاجن الفول بالبيض من أسرع الأكلات التى يمكن تقديمها خلال شهر رمضان ومغذية ومشبعة.

تعد الشكشوكة وجبة متكاملة فهى تحتوى على بيض وطماطم وبصل وفلفل وتؤكل مع الخبز

العدس بجبة بمفرده أو مسلوق مع قطع البطاطس والخبز ويمكن إضافة قطع كزبرة