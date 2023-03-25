عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

قائمة أكلات لشهر
قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

تبحث الكثير من النساء عن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليها الكثير من الوقت والجهد لكى تتمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

وتساعد معرفة المرأة بـ قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد في الحفاظ على راحة بالها من التفكير والإجهاد اليومي فى اختيار نوع الطعام  المقدم في وجبة الإفطار والسحور.

علاج الشخير أثناء النوم بـ 7 حيل

بتكلفة أقل.. طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان

سر قرمشة الزلابية .. أجمل حلويات رمضان

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

وترغب ربات المنازل فى الحصول على قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد وفى نفس التوقيت تمتلك مذاقا شهيا وقيمة غذائية عالية

ويجب أن تكون قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الوقت والجهد تتضمن وجبات عديدة ومتنوعة سواء لوجبة الإفطار أو السحور كى تناسب أذواق جميع أفراد الأسرة 

ونرصد لكم فى هذا التقرير قائمة أكلات لشهر رمضان توفر الكثير من الوقت والجهد يمكن الاستعانة بها طوال الشهر الكريم:

  • صينية محشي الكرنب بدون لف فقط ضعى طبقات الكرنب مثل الجلاش وضعي بينها خلطة الأرز وتقطع مثل التورتة بعد النضج

كرنب
كرنب
  • صينية مكرونة بالخضار والفراخ أو اللحمة المفرومة وهى أكلة سريع ومتكاملة ولا تحتاج ربة المنزل لإعداد أطباق عديدة على السفرة
  • الملوخية الناشفة أو المجمدة لأنه سهل التحضير وسريع ويمكن عملها بقطع الفراخ أو اللحمة المفرومة 
  • حلة أرز بالخضار مع أى نوع بروتين لحوم أو طيور مشوية أو مسلوقة أو بانيه
  • أرغفة الحواوشي سواء بالفراخ أو اللحمة من أسرع الأكلات لإفطار  رمضان
  • البامية الويكة الصعيدي من أسرع الأكلات لإفطار رمضان ويمكن تناولها مع لحمة أو فراخ أو كبد وقوانص
  • طاجن كبدة بالطماطم والبصل من الأكلات السريعة والسهلة وفى نف الوقت مغذية جدا
  • صينية البطاطس سواء مع فراخ أو لحمة أو كفتة أو حتى أجزاء فراخ فهى من أسهل وأسرع الأكلات ومذاقها شهى جدا
  • فراخ مشوية بالخضار والصلصة فى الفرن دون حشو سواء فى صينية أو كيس فرن حراري

قائمة أكلات رمضان للسحور 

 يمكن الاستعانة بأحد أنواع طواجن الفول مثل طاجن الفول بالزبادي أو طاجن الفول بالخضار يعد طاجن الفول بالبيض من أسرع الأكلات التى يمكن تقديمها خلال شهر رمضان ومغذية ومشبعة.

تعد الشكشوكة وجبة متكاملة فهى تحتوى على بيض وطماطم وبصل وفلفل وتؤكل مع الخبز 

 العدس بجبة بمفرده أو مسلوق مع قطع البطاطس والخبز ويمكن إضافة قطع كزبرة 

قائمة أكلات لشهر رمضان وجبة الافطار ربة المنزل كبد وقوانص شهر رمضان الافطار والسحور الاجواء الرمضانية فطار رمضان محشي الكرنب أكلات لشهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

الأكلة الأساسية فى عزومات رمضان .. إليك إتيكيت تناول الأرز

عصير طبيعي يريحك من آلام المعدة ويعالج الحموضة في رمضان

أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

طريقة عمل محشي مشكل.. إليك أسرار المذاق الشهي

هتزود الحموضة.. ابتعد عن هذه الأطعمة العشرة فى رمضان

نشرة المرأة والصحة: مشروب يمنع العطش في الصيام.. واتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكينة

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية في البحر الأحمر

دعاء لنفسي في رمضان .. احرص على قرآن القرآن والقيام

دعاء ثالث أيام رمضان .. وما يستحب قوله عند الإفطار؟

بعد سنوات من البحث.. عالم آثار شهير يحسم الجدل حول لعنة الفراعنة|تفاصيل

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

غضب بسبب قتل أحمد السقا لـ ثعبان .. ومتابعون: يستحق المحاكمة

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ