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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني التي تنطلق بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، وتجمع الفريقان في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني و محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.

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